BEN BU CİHANA SIĞMAZAM İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Oktay Kaynarca'nın başrollünde yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara geliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam anlık, kesintisiz, full HD izle...
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Oktay Kaynarca'nın başrollünde yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara geliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam anlık, kesintisiz, full HD izle...
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31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Firuze ve Leyla, Tatavlalı'nın elinde rehinken Firuze'nin doğum sancıları başlar. Leyla, Firuze acı içinde kıvranırken ona karşı kayıtsız kalamaz ve bebeği doğurmasına yardım eder.
Firuze, bebeğin doğumuyla Cezayir'le birlikte yaşama umuduna kapılır ve bunu Cezayir'e teklif eder. Zor zamanların ardında, kaosun içinde Cezayir yeni doğan oğluna kavuşmanın sevincini yaşarken Kayıkçı, verdiği emirle Cezayir'in ailesinde çok değer verdiği birinin canını alır.
Tatavlalı, Kayıkçı'yı Cezayir'e karşı kışkırtmak ve aradan sıyrılmak için elinden geleni yapar.
Başarılı olamayınca kimseye hedef olmamak için farklı planlarını devreye sokar ve yanına sağlam bir destek kuvvet çağırır.
Azra'nın Kayıkçı'ya çalıştığına dair şüpheleri Cezayir'i düşündürür. Cezayir gerçeği öğrenmek için harekete geçer ve Azra'yı köşeye sıkıştırır.
Firuze'nin doğumunda Leyla nasıl bir rol üstlenecek? Firuze'nin birlikte yaşama teklifine Cezayir'in cevabı ne olacak? Cezayir'in ailesinde kim öldürülecek? Tatavlalı'nın planları nedir ve yanına kimi çağıracak? Cezayir, Azra'dan gerçeği öğrenebilecek mi?
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