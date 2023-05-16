17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Yılın TV dizisi ödülü Kardeşlerim’e verildi

Yılın TV dizisi ödülü Kardeşlerim’e verildi

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 16.05.2023
ABONE OL
Yılın TV dizisi ödülü Kardeşlerim’e verildi

atv’nin 3 sezondur Cumartesi akşamlarına damgasını vuran, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı dizisi "Kardeşlerim”e bir ödül de İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA