Reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 12 Mayıs reytingleri...
12 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 12 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
12 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 12 Mayıs Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...
12 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI!
Dünün reytingleri birazdan haberimizde yer alacaktır.
11 MAYIS REYTİNG BİRİNCİSİ!
11 Mayıs Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada Kanal D'de izleyici ile buluşan "Camdaki Kız", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Aldatmak", 3. sırada ise "ATV Ana Haber" programı yer aldı.
AB'de 1. sırada "Camdaki Kız", 2. sırada "Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber", 3. sırada ise "Aldatmak" yer aldı.
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