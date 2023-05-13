Atv’den yeni dizi! Dağlar kızı ‘Zeliş’ ile aksiyon tutkunu ‘Mehmet’in hikayesini anlatacak
Yazın ekrana gelecek olan atv’nin yeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’nin okuma provası gerçekleşti. Dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı ‘Zeliş’le aksiyonun tutkunu ‘Mehmet’in hikayesini anlatıyor.
Atv'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan, yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği, yurt dışında izlenme rekorları kıran 'Forever More'un uyarlaması olan yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin cast çalışmaları tamamlandı.
Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerinde buluştuğu dizinin çekimleri için Ordu'ya gitmeye hazırlanan oyuncular, geçtiğimiz günlerde okuma provasında bir araya geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı 'Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu 'Mehmet'in hikayesini anlatıyor.
Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran da yer alıyor.
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