Atv’den yeni dizi! Dağlar kızı ‘Zeliş’ ile aksiyon tutkunu ‘Mehmet’in hikayesini anlatacak

Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerinde buluştuğu dizinin çekimleri için Ordu'ya gitmeye hazırlanan oyuncular, geçtiğimiz günlerde okuma provasında bir araya geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı 'Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu 'Mehmet'in hikayesini anlatıyor.