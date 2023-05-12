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12 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını neden yok?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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12 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını neden yok?

"Yalı Çapkını yeni bölüm bugün neden yok?" sorusu izleyiciler tarafından araştırlmaya başladı. Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünü ekranlarda göremeyenler detayları sorgulamaya başladı. Peki, Yalı Çapkını bugün neden yok? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

"Yalı Çapkını 32.bölüm bugün neden yok?" sorusu izleyiciler tarafından araştırlmaya başladı. Star TV yayın akışına göre; dizinin 19:00'da özel bölümü 20:00'de yeni bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Peki, Yalı Çapkını bugün neden yayınlanmadı? İşte, haberin detayları...

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen "Yalı Çapkını" dizisinin 12 Mayıs akşamı 32. bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmadı.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Yalı Çapkını yeni bölümü, Star-NTV Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel yayını sebebiyle ertelendi.

12 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz

YALI ÇAPKINI 32. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü önümüzdeki hafta yani 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak.

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