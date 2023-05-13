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Tüm Türkiye haberi atv Ana Haber bülteninden aldı! En çok izlenen "haber" oldu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 13.05.2023
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Tüm Türkiye haberi atv Ana Haber bülteninden aldı! En çok izlenen haber oldu

atv Ana Haber Bülteni, 12 Mayıs Cuma günkü yayınıyla Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde en çok izlenen “haber” oldu. atv Ana Haber Bülteni her gün saat 19.00’da atv ekranlarında!

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