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Kardeşlerim sınır tanımıyor! 30'dan fazla ülkede yayında olan dizi Arjantin'i de kasıp kavurdu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Kardeşlerim sınır tanımıyor! 30’dan fazla ülkede yayında olan dizi Arjantin’i de kasıp kavurdu

atv’nin 3 sezondur Cumartesi akşamlarına damgasını vuran, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı dizisi "Kardeşlerim" başarıya doymuyor.

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