AİLE DİZİSİ 10. BÖLÜM CANLI İZLE! SHOW TV Aile dizisi 10. son bölüm canlı kesintisiz full izle!

Devin, babası tarafından evinden atılan annesinin imdadına yetişir. Artık evsiz kalan Neşe, bir süreliğine çiftlikte yaşamaya başlarken; Devin oyunu Soykan kurallarına göre oynayarak babasıyla hesaplaşacaktır.

Aile yemeğinde Leyla'nın boşanma kararını tüm aileye söylemesi üzerine çıkacak tartışma büyük yüzleşmelere sebep olur. Diğer taraftan kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını düşünen Cihan ise Aysel'in hamile olduğunu öğrenir.