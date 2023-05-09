AİLE DİZİSİ 10. BÖLÜM CANLI İZLE! SHOW TV Aile dizisi 10. son bölüm canlı kesintisiz full izle!
Aile 10.bölüm canlı tek parça izle! Show TV ekranlarında yayınlanan Aile, bugün 10. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizide aksiyon ve gerilim giderek artarken, yeni bölümü televizyon yerine internet üzerinden izlemek isteyenler detayları sorguluyor. İşte, Aile 10.bölüm, yeni bölüm full hd izleme linki!
Aile son bölüm tek parça kesintisiz canlı izle! Show TV' de ekranlara gelen, Ay yapım imzalı Aile dizisi 10.bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Soykanlar için büyük bir tehdit olarak gelen İlyas Koruzade'nin Soykanlar'ın evine girişi sonrasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor. İşte, Aile 10. bölüm full izle linki!
AİLE 10.BÖLÜM CANLI İZLE!
Aşağıda yer alan linkle dizinin son bölümünü canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
AİLE DİZİSİ 10. BÖLÜM KONUSU
İlyas'ın ani gelişinden sonra Soykanlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelirken; İlyas oğlunun bir anda ortadan kaybolmasının nedenini araştırmaya başlar. Gerçeklerin ortaya çıkması artık an meselesidir.
Aslan, ailesini İlyas'tan korumaya çalışırken; bir yandan da babasına dönüşmemenin mücadelesini verir. Avukatın karısının ölmediğinden şüphelenen Hülya ise bu olayı kökünden çözmek için harekete geçer.
Devin, babası tarafından evinden atılan annesinin imdadına yetişir. Artık evsiz kalan Neşe, bir süreliğine çiftlikte yaşamaya başlarken; Devin oyunu Soykan kurallarına göre oynayarak babasıyla hesaplaşacaktır.
Aile yemeğinde Leyla'nın boşanma kararını tüm aileye söylemesi üzerine çıkacak tartışma büyük yüzleşmelere sebep olur. Diğer taraftan kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını düşünen Cihan ise Aysel'in hamile olduğunu öğrenir.
Oğlunun ölümündeki şüphe oklarını takip eden İlyas, sonunda bir iz bulur. Diğer taraftan ailesi üzerindeki hakimiyeti sarsılan Hülya, Devin'e büyük bir ders verirken; Ati'nin, Ceylan üzerindeki karanlık emellerini öğrenen Aslan ise artık gözünü karartacaktır. Acaba yıllardan beri kaçtığı Yusuf Soykan'ın ruhu şimdi Aslan'ı esir alacak mıdır?
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- AİLE DİZİSİ 10. BÖLÜM CANLI İZLE! SHOW TV Aile dizisi 10. son bölüm canlı kesintisiz full izle!
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