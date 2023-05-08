Hazal Filiz Küçükköse “Üvey Anne” oldu

Her ne kadar Beyzadeler tarafından hor görülmese de hayata bir sıfır yenik başladığının farkındadır. Ancak o, ilahi sistemin kendisinden esirgediği statüyü, gerekirse tırnaklarıyla kazıya kazıya elde etmeye kararlıdır!

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