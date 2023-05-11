Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 11 Mayıs Salı puan durumu!

"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 11 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...