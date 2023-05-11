Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 11 Mayıs Salı puan durumu!
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün birincisi ve altını hangi gelinin kazandığı merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 11 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu!
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 11 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi belli oldu. Çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Miyase oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 9 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 9 Mayıs 2023'de yayınlanan 1134. Bölümünde Tuğba Erurul, Merve Tekin, Sermine ve Miyase Türkel "Pofuduk Pasta" için yarıştılar. Günün birincisi olan gelin Sermine oldu.
Merve: 19 puan
Tuğba: 16 puan
Miyase: 9 puan
Sermine: 9 puan
BU HAFTA KİMLER YARIŞIYOR? (8 MAYIS-13 MAYIS)
Merve Tekin (Kayınvalidesi Türkan ile birlikte)
Miyase (Kayınvalidesi Sevilay ile birlikte)
Ezgi (Kayınvalidesi Gönül Ediz ile birlikte)
Tuğba (Kayınvalidesi Gönül ile birlikte)
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