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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 8 Mayıs Pazartesi puan durumu!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 8 Mayıs Pazartesi puan durumu!

"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 8 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün birincisi ve altını hangi gelinin kazandığı merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 8 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün birincisi belli oldu. Çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin Sermine oldu. Gelinim Mutfakta'da bugün tam 7 bileziği ise 72 puanla Merve kazandı.

BU HAFTA KİMLER YARIŞIYOR? (8 MAYIS-13 MAYIS)

Merve Tekin (Kayınvalidesi Türkan ile birlikte)

Miyase (Kayınvalidesi Sevilay ile birlikte)

Ezgi (Kayınvalidesi Gönül Ediz ile birlikte)

Tuğba (Kayınvalidesi Gönül ile birlikte)

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