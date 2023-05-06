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5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2023
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5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...

5 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 5 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

5 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 5 Mayıs Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI

28 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer aldı.

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