5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...

5 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 5 Mayıs Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...