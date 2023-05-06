5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...
5 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 5 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
5 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 5 Mayıs Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI
28 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG/2 sınavı hangi tarihte yapılacak 2023!
- Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...
- 5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...
- BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...
- DV LOTTERY GREEN CARD SONUÇ EKRANI! 2023 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!
- ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? DGS başvuru ücreti açıklandı mı?
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? Green Card mülakatlar ne zaman başlayacak?
- Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs ayı sosyal yardım paraları yattı mı? T.C Kimlik numaralarına göre...
- Doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi? Ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?
- FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI: Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi açıklandı mı?