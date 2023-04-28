Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 28 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altın bilezikleri kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor.İzleyiciler günün sonunda çeyrek altını kazanan ismin kim olacağını merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 28 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu...