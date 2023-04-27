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Black Mirror 6. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Yeni sezon da neler olacak? Black Mirror konusu ne, oyuncuları kimler?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023
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Black Mirror 6. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Yeni sezon da neler olacak? Black Mirror konusu ne, oyuncuları kimler?

Black Mirror yeni sezonu ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Ünlü bilim kurgu dizisinin sevenleri 6. sezona ilişkin detayları araştırıyor. Hızlı ve kontrolsüz şekilde gelişen teknolojinin modern insan üzerindeki etkilerini karanlık bir ayna gözüyle seyircisinin önüne seren dizi birçok kişi tarafından seviliyor. Peki Black Mirror 6. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte?

Black Mirror dizisinin 6. sezonunun onay almasıyla birlikte sevenleri tarih araştırmasına başladı. Arama motorlarında sıklıkla "Black Mirror 6. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte?", "Black Mirror Netflix yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Konuya ilişkin tüm merak edilenler haberimizde...

BLACK MİRROR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Black Mirror 6. sezonuyla birlikte izleyicisiyle Haziran ayında bir araya gelecek. Yeni sezonda Aaron Paul, Kate Mara, Michael Cera, Rory Culkin ve Salma Hayek gibi isimler yer alacak.

BLACK MİRROR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Netflix platformunda yayınlanan sevilen dizi her bölümünde ahlaki konuları ileri teknolojinin hakim olduğu çağda kusursuz bir biçimde ele alan sayılı yapımlardan biri. Uzak gelecekte icat edilmesi yüksek ihtimal olan teknolojik cihazların demo versiyonları seyircilere tanıtılmaktadır.

Black Mirror, her bölümünde birbirinden bağımsız ve farklı konulara seyircinin odaklanmasını sağlayan özel bir dizi. Bölümlerin birbirleri ile hiçbir ilişkisinin olmaması, bölümleri kaçıran seyirciler açısından da aynı zamanda büyük bir avantaj. Bununla birlikte tüm bölümlerin ortak özelliği ise gelecekteki teknolojik cihazların boyut atladığı bir dönemde geçmesidir. Bölümlerin bir diğer öne çıkan özelliği ise ahlaki değerlere yer verilmesi.

KAÇ BÖLÜM YAYINLANDI?

Black Mirror dizisine ilişkin merak edilen konulardan biri de kaç bölümden oluştuğu ve kaç sezon sürdüğü hususu. Black Mirror dizisinin şu ana kadar yayınlanan sezon sayısı beştir. Bölüm sayısı ise 22'dir.

Black Mirror Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Black Mirror dizisinin oyuncu listesi ise şöyle:

- Lacie: Bryce Dallas Howard

- Airline Stew: Michella Coel

- Selma Telse: Hanah John Kamen

- Nanette Cole: Cristin Milioti

- Kenny: Alex Lawther

- Matt: John Hamm

- Martha: Hayley Atwell

- Bing: Daniel Kaluuya

- Nish: Letitia Wright

- Hector: Jerome Flynn

- Karin Parke: Kelly Macdonald

- Liam: Toby Kebbell

- Potter: Rafe Spall

- Michael Cal: Rory Kinnear

- Gower: Andrew

- Victoria Skillane: Lenora Crichlow

- Jude Hope: Rubert Everett

- Greta: Oona Chaplin

- Jamie Salter: Daniel Rigby

- Popplewell: Paul

- Trick: Nicky Torchia

- Brow Findl: Jessica

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