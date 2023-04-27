Black Mirror 6. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Yeni sezon da neler olacak? Black Mirror konusu ne, oyuncuları kimler?
Black Mirror yeni sezonu ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Ünlü bilim kurgu dizisinin sevenleri 6. sezona ilişkin detayları araştırıyor. Hızlı ve kontrolsüz şekilde gelişen teknolojinin modern insan üzerindeki etkilerini karanlık bir ayna gözüyle seyircisinin önüne seren dizi birçok kişi tarafından seviliyor. Peki Black Mirror 6. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte?
Black Mirror dizisinin 6. sezonunun onay almasıyla birlikte sevenleri tarih araştırmasına başladı. Arama motorlarında sıklıkla "Black Mirror 6. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte?", "Black Mirror Netflix yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Konuya ilişkin tüm merak edilenler haberimizde...
BLACK MİRROR YENİ SEZON NE ZAMAN?
Black Mirror 6. sezonuyla birlikte izleyicisiyle Haziran ayında bir araya gelecek. Yeni sezonda Aaron Paul, Kate Mara, Michael Cera, Rory Culkin ve Salma Hayek gibi isimler yer alacak.
BLACK MİRROR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Netflix platformunda yayınlanan sevilen dizi her bölümünde ahlaki konuları ileri teknolojinin hakim olduğu çağda kusursuz bir biçimde ele alan sayılı yapımlardan biri. Uzak gelecekte icat edilmesi yüksek ihtimal olan teknolojik cihazların demo versiyonları seyircilere tanıtılmaktadır.
Black Mirror, her bölümünde birbirinden bağımsız ve farklı konulara seyircinin odaklanmasını sağlayan özel bir dizi. Bölümlerin birbirleri ile hiçbir ilişkisinin olmaması, bölümleri kaçıran seyirciler açısından da aynı zamanda büyük bir avantaj. Bununla birlikte tüm bölümlerin ortak özelliği ise gelecekteki teknolojik cihazların boyut atladığı bir dönemde geçmesidir. Bölümlerin bir diğer öne çıkan özelliği ise ahlaki değerlere yer verilmesi.
KAÇ BÖLÜM YAYINLANDI?
Black Mirror dizisine ilişkin merak edilen konulardan biri de kaç bölümden oluştuğu ve kaç sezon sürdüğü hususu. Black Mirror dizisinin şu ana kadar yayınlanan sezon sayısı beştir. Bölüm sayısı ise 22'dir.
Black Mirror Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?
Black Mirror dizisinin oyuncu listesi ise şöyle:
- Lacie: Bryce Dallas Howard
- Airline Stew: Michella Coel
- Selma Telse: Hanah John Kamen
- Nanette Cole: Cristin Milioti
- Kenny: Alex Lawther
- Matt: John Hamm
- Martha: Hayley Atwell
- Bing: Daniel Kaluuya
- Nish: Letitia Wright
- Hector: Jerome Flynn
- Karin Parke: Kelly Macdonald
- Liam: Toby Kebbell
- Potter: Rafe Spall
- Michael Cal: Rory Kinnear
- Gower: Andrew
- Victoria Skillane: Lenora Crichlow
- Jude Hope: Rubert Everett
- Greta: Oona Chaplin
- Jamie Salter: Daniel Rigby
- Popplewell: Paul
- Trick: Nicky Torchia
- Brow Findl: Jessica
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aldatmak Mualla kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? Aldatmak Mualla Dicleli kimi canlandırıyor?
- DGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
- KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!
- Sandık görevlileri ne zaman belli olacak? 2023 seçim görevlileri açıklandı mı?
- Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL'ye SIFIR DAİRE! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank
- Jandarma uzman erbaş alımı açıklaması geldi! 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK'ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...
- Doğalgaz hangi ay bedava, ücretsiz olacak 2023? Nisan 2023 doğalgaz faturaları ücretsiz mi olacak?
- 100 gramı şifa kaynağı! Kanseri yerle yeksan ediyor! Sağlığınızı zırh gibi koruyacak! O besin hakkında hiç bilmedikleriniz...
- SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...
- Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman, saat kaçta açılacak son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?
- EYT'siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C'li...