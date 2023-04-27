Black Mirror 6. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Yeni sezon da neler olacak? Black Mirror konusu ne, oyuncuları kimler?

BLACK MİRROR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Netflix platformunda yayınlanan sevilen dizi her bölümünde ahlaki konuları ileri teknolojinin hakim olduğu çağda kusursuz bir biçimde ele alan sayılı yapımlardan biri. Uzak gelecekte icat edilmesi yüksek ihtimal olan teknolojik cihazların demo versiyonları seyircilere tanıtılmaktadır.

Black Mirror, her bölümünde birbirinden bağımsız ve farklı konulara seyircinin odaklanmasını sağlayan özel bir dizi. Bölümlerin birbirleri ile hiçbir ilişkisinin olmaması, bölümleri kaçıran seyirciler açısından da aynı zamanda büyük bir avantaj. Bununla birlikte tüm bölümlerin ortak özelliği ise gelecekteki teknolojik cihazların boyut atladığı bir dönemde geçmesidir. Bölümlerin bir diğer öne çıkan özelliği ise ahlaki değerlere yer verilmesi.