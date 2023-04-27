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26 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023
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26 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

26 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 26 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

26 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 26 Nisan Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 26 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...

26 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

25 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Nisan Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Üç Kız Kardeş", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Ben Bu Cihana Sığmazam", 3.sırada Star TV'de ekrana gelen "Aile" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Aile", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada "Aile" dizisinin özeti yer aldı.

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