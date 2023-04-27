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ALDATMAK ATV CANLI İZLE | 27 Nisan Aldatmak 28. BÖLÜM full HD, kesintisiz, aralıksız, şifresiz seyretme ekranı! Oylum'un hayatı tehlikede

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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ALDATMAK ATV CANLI İZLE | 27 Nisan Aldatmak 28. BÖLÜM full HD, kesintisiz, aralıksız, şifresiz seyretme ekranı! Oylum’un hayatı tehlikede

Aldatmak dizisi yeni bölümüyle 27 Nisan akşamı ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak. İlgiyle izlenen dizinin 28. bölümünde nelere olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Zeliş'in Yeşim ile akrabalığının ortaya çıkması bomba etkisi yaratırken masumluğunu ispatlamak yine Zeliş'e kalmıştır. İşte Aldatmak 28. BÖLÜM full HD, kesintisiz, aralıksız, şifresiz seyretme linki...

Aldatmak dizisi yeni bölümü izle araştırmaları hız kazandı. Her perşembe akşamı ATV ekranlarında sevenleriyle buluşan dizinin detayları araştırılan konular arasında yerini aldı. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi ile karşılaşan dizinin 27 Nisan akşamı 28. bölümü yayınlanacak. İşte Aldatma dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak edilenler...

ALDATMAK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

ATV CANLI YAYIN

28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeliş'in Yeşim ile akrabalığının ortaya çıkması bomba etkisi yaratır.

Güzide bu tesadüfe şüpheci yaklaşırken Ozan'ın Zeliş'e bakış açışını sorgulamasına sebep olur.

Masumiyetini kanıtlamak için çaresiz kalan Zeliş, kendini Oltan ile ilgili tehlikeli bir görevin içinde bulur.

Diyarbakır'dan tanıdık bir yüzün ortaya çıkışı Behram cephesinde şartların değişmesine sebep olacaktır.

Oylum kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulunca Behram, Oylum'un canı için kendininkini tehlikeye atar.

Sezai'nin davasına kendini iyiden iyiye vermiş olan Güzide, bir yandan da Tarık ile ilgili radikal bir karar almak zorunda kalır.

Ancak bu kararı, onu asla tahmin edemeyeceği bir sonuca götürecektir.

Oyuncular : Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Aras Aydın (Behram), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Defne Samyeli (Elmas), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Burcu Söyler (Selin), Burak Acar (Mesut), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü)

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