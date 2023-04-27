Aldatmak Mualla kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? Aldatmak Mualla Dicleli kimi canlandırıyor?
Aldatmak dizisinin yeni karakteri Mualla hakkında detaylar araştırılmaya başladı. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Aldatmak, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizinin takipçileri, " Aldatmak Mualla kimdir, kaç yaşında, kimi canlandırıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, yeni karakter Mualla hakkında merak edilenler...
Aldatmak dizisinin yeni karakteri izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Dizide Behram'ın annesine hayat verek olan Mualla'nın gerçek hayatta kim olduğu da araştırılmaya başladı.Peki, Aldatmak'ın Muallası kimdir? İşte, Perşembe akşamlarına damga vuran dizinin yeni oyuncu hakkında merak edilenler...
ALDAKMAK'IN MUALLA'SI KİMDİR?
ATV'nin Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör gibi isimleri buluşturan dizisi Aldatmak'ın kadrosuna Nursel Köse dahil oldu.
Her performansı ile akıllara kazınan Köse, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizide Behram'ın annesi Mualla Dicleli karakterine hayat verecek ve 28. bölümde seyircinin karşısına çıkacak.
Karizmatik bir duruşa sahip olan Mualla, modern fakat geleneklerine bağlı biridir. Behram'a çok düşkün olan Mualla, oğlunun mutluluğu için her şeyi yapabilecek potansiyele sahiptir. Yumuşak görüntüsünün altında dominant bir savaşçı yatan Mualla'nın, Behram ve çevresindeki kişileri yönlendirme konusunda da ayrı bir yeteneği vardır.
Mualla gibi kendi doğruları olan bir karakterin Aldatmak'ta dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden büyük merak konusu.
NURSEL KÖSE KİMDİR?
29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Nursel Köse, 17 yaşındayken Köln Üniversitesi Mimarlık öğrenimi için Almanya'ya gitti. Öğrenciyken aynı zamanda; oyunculuk, komedyenlik, yazarlık ve şairlik yaptı.
Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak Türk ve Alman Off tiyatrolarında sahne alırken, mimarlık alanında kariyer yapmaya devam etti. Ayrıca birçok gençlik ve çocuk oyunlarını sahneledi.
1992 yılında Almanya'da "Yer Kozmetikçileri" adlı ilk kadın kabare grubunu kurdu. Bu grupta, yönetmenlik, oyunculuk ve söz yazarlığı yaptı. 1992-2007 yılları arasında Almanya'da turneler yaptı.
2009 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Bahçemdeki Ayı" adlı oyunda başrol oyuncusu olarak rol aldı.
Sinemadaki ilk rolü, Hark Bohm'un yönetmenliğindeki 1988 yılı Alman yapımı Yasemin filminde oldu. 2001 yılında Buket Alakuş'un ödüllü filmi Anam'da başrol karakter "Anam" ile uluslararası üne sahip oldu. Daha sonra "Savannah","Kebab Connection" ve "Eine andere Liga (Başka Bir Lig)" sinema filmlerinde rol aldı.
Almanya'da "Die Familienanwältin (Aile Avukatı)", "Türkisch für Anfänger (Yeni Başlayanlar İçin Türkçe)", "Bölge 40", "SOKO Köln" dizilerinde bazen Arap, bazen Fars, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.
2007 yılında Yaşamın Kıyısında adlı Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60. Cannes Film Festivali, 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman filmi olarak Oscar Ödülleri'ne aday oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aldatmak Mualla kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? Aldatmak Mualla Dicleli kimi canlandırıyor?
- DGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
- KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!
- Sandık görevlileri ne zaman belli olacak? 2023 seçim görevlileri açıklandı mı?
- Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL'ye SIFIR DAİRE! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank
- Jandarma uzman erbaş alımı açıklaması geldi! 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK'ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...
- Doğalgaz hangi ay bedava, ücretsiz olacak 2023? Nisan 2023 doğalgaz faturaları ücretsiz mi olacak?
- 100 gramı şifa kaynağı! Kanseri yerle yeksan ediyor! Sağlığınızı zırh gibi koruyacak! O besin hakkında hiç bilmedikleriniz...
- SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...
- Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman, saat kaçta açılacak son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?
- EYT'siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C'li...