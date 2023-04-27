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Aldatmak Mualla kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? Aldatmak Mualla Dicleli kimi canlandırıyor?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023
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Aldatmak Mualla kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? Aldatmak Mualla Dicleli kimi canlandırıyor?

Aldatmak dizisinin yeni karakteri Mualla hakkında detaylar araştırılmaya başladı. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Aldatmak, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizinin takipçileri, " Aldatmak Mualla kimdir, kaç yaşında, kimi canlandırıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, yeni karakter Mualla hakkında merak edilenler...

Aldatmak dizisinin yeni karakteri izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Dizide Behram'ın annesine hayat verek olan Mualla'nın gerçek hayatta kim olduğu da araştırılmaya başladı.Peki, Aldatmak'ın Muallası kimdir? İşte, Perşembe akşamlarına damga vuran dizinin yeni oyuncu hakkında merak edilenler...

ALDAKMAK'IN MUALLA'SI KİMDİR?

ATV'nin Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör gibi isimleri buluşturan dizisi Aldatmak'ın kadrosuna Nursel Köse dahil oldu.

Her performansı ile akıllara kazınan Köse, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizide Behram'ın annesi Mualla Dicleli karakterine hayat verecek ve 28. bölümde seyircinin karşısına çıkacak.

Karizmatik bir duruşa sahip olan Mualla, modern fakat geleneklerine bağlı biridir. Behram'a çok düşkün olan Mualla, oğlunun mutluluğu için her şeyi yapabilecek potansiyele sahiptir. Yumuşak görüntüsünün altında dominant bir savaşçı yatan Mualla'nın, Behram ve çevresindeki kişileri yönlendirme konusunda da ayrı bir yeteneği vardır.

Mualla gibi kendi doğruları olan bir karakterin Aldatmak'ta dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden büyük merak konusu.

NURSEL KÖSE KİMDİR?

29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Nursel Köse, 17 yaşındayken Köln Üniversitesi Mimarlık öğrenimi için Almanya'ya gitti. Öğrenciyken aynı zamanda; oyunculuk, komedyenlik, yazarlık ve şairlik yaptı.

Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak Türk ve Alman Off tiyatrolarında sahne alırken, mimarlık alanında kariyer yapmaya devam etti. Ayrıca birçok gençlik ve çocuk oyunlarını sahneledi.

1992 yılında Almanya'da "Yer Kozmetikçileri" adlı ilk kadın kabare grubunu kurdu. Bu grupta, yönetmenlik, oyunculuk ve söz yazarlığı yaptı. 1992-2007 yılları arasında Almanya'da turneler yaptı.

2009 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Bahçemdeki Ayı" adlı oyunda başrol oyuncusu olarak rol aldı.

Sinemadaki ilk rolü, Hark Bohm'un yönetmenliğindeki 1988 yılı Alman yapımı Yasemin filminde oldu. 2001 yılında Buket Alakuş'un ödüllü filmi Anam'da başrol karakter "Anam" ile uluslararası üne sahip oldu. Daha sonra "Savannah","Kebab Connection" ve "Eine andere Liga (Başka Bir Lig)" sinema filmlerinde rol aldı.

Almanya'da "Die Familienanwältin (Aile Avukatı)", "Türkisch für Anfänger (Yeni Başlayanlar İçin Türkçe)", "Bölge 40", "SOKO Köln" dizilerinde bazen Arap, bazen Fars, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.

2007 yılında Yaşamın Kıyısında adlı Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60. Cannes Film Festivali, 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman filmi olarak Oscar Ödülleri'ne aday oldu.

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