Ben Bu Cihana Sığmazam’da Hollywood’u aratmayan sahneler! Oktay Kaynarca 30 metreden atladı
Atv’nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümünde aksiyon dolu sahneler yaşanacak. Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen dizi 209’ncu bölümü ile de nefesleri kesecek. Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Hollywood filmlerini aratmayacak aksiyon sahnesine imza atacak.
Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Hollywood filmlerini aratmayacak aksiyon sahnesine imza attı.
29. Bölüm (2 Mayıs Salı) çekimleri için kamera karşısına geçen Oktay Kaynarca, aksiyonu bol olan 29. Bölüm için 30 metrelik viyadüğe çıkarak aşağıya atladı.
Set kazalarına karşın önlemi sıkı tutan yapım ekibi, tedbir amaçlı ambulansı da hazır bekletti. 30 metrelik yüksekten bağlanan halatla atlayan Oktay Kaynarca sahneyi başarıyla tamamladı.
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın heyecan dolu yeni bölümü Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.
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