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KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE | 26 Nisan ATV Kuruluş Osman 123. bölüm full HD, Kesintisiz, şifresiz, tamamını izle! Bala Hatun ölecek mi?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE | 26 Nisan ATV Kuruluş Osman 123. bölüm full HD, Kesintisiz, şifresiz, tamamını izle! Bala Hatun ölecek mi?

Kuruluş Osman dizisinin sevenleri yeni bölüme ilişkin detayları araştırmaya başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi 123. bölümüyle seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Şanlı tarihimizi hem epik hem de kendine has kurgusuyla 7'den 7'e herkesle buluşturan dizinin bu haftaki bölümüyle ilgili arama motorlarında aratılmalar hız kazandı. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izleme ekranı...

Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle aratılmaları hız kazandı. Dizinin sevenleri arama motorlarında "Kuruluş Osman 123. bölüm full izle!", "Kuruluş Osman canlı izle ekranı!" aratılmaları hız kazandı. Ağır yaralanan Bala Hatun'un akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. İşte 26 Nisan ATV Kuruluş Osman 123. bölüm full HD, Kesintisiz, şifresiz, tamamını izle...

KURULUŞ OSMAN 123. BÖLÜM CANLI İZLE!

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü saat 20.00'da izleyicisiyle ATV ekranlarında buluşuyor.

ATV CANLI YAYIN

123. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

BALA HATUN AĞIR YARALI

Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir?

Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır.

Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir? Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Bala Hatun iyileşecek midir?

TURGUT BEY ESİR ALINDI!

Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır.

Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder. Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler.

Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir; Turgut Bey'i Nayman'ın elinde bırakmamak için neler yapacaktır?

Osman Bey, Nayman'ın büyük oyununa rağmen Turgut Bey'i esaretten kurtarabilecek midir?

OSMAN BEY'İN NAYMAN'I YOK ETME PLANI

Osman Bey, Nayman'a görülmemiş bir son hazırlamaktadır. Cerkutay ve Turahan bu plana nasıl hizmet etmektedirler?

İSMİHAN SULTAN EMELİNE ULAŞABİLECEK Mİ?

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yalnız bırakmakta kararlıdır. Bunun için oğlu Sultan Alaeddin'i doldurmaktadır. İsmihan Sultan, emeline ulaşabilecek midir?

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