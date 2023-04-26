KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE | 26 Nisan ATV Kuruluş Osman 123. bölüm full HD, Kesintisiz, şifresiz, tamamını izle! Bala Hatun ölecek mi?

123. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

BALA HATUN AĞIR YARALI

Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir?