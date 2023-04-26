25 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu? 📺
25 Nisan Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 25 Nisan Salı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
25 Nisan Salı reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 23 Nisan Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 25 Nisan Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...
25 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reytingleri birazdan haberimizde yer alacaktır.
24 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
24 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada Fox TV'de yayınlanan "Yasak Elma", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı. AB'de ise 1.sırada "Alparslan Büyük Selçuklu", 2.sırada Star TV'de yayınlanan "Ömer", 3.sırada "Yasak Elma" yer aldı.
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- 25 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu? 📺
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