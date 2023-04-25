BEN BU CİHANA SIĞMAZAM yeni bölüm izle! 25 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam ATV canlı, kesintisiz, full 28. bölüm, HD seyret!
Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle araştırmaları hız kazandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Sabancı'nın yer aldığı sevilen dizinin yeni bölümüne ilişkin detaylar merak ediliyor. Yine nefes kesen bir bölümle karşı karşıya gelecek olan dizide Leyla ve Cezayir arasındaki gerilim durulacak mı? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam ATV canlı, kesintisiz, full 28. bölüm, HD seyretme ekranı...
Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle araştırmaları hız kazandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Sabancı'nın yer aldığı sevilen dizinin yeni bölümüne ilişkin detaylar merak ediliyor. Yine nefes kesen bir bölümle karşı karşıya gelecek olan dizide Leyla ve Cezayir arasındaki gerilim durulacak mı? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam ATV canlı, kesintisiz, full 28. bölüm, HD seyretme ekranı...
BEN BU CİHANA SIĞAMAZAM SAAT KAÇTA?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi her Salı ATV ekranlarında saat 20.00'da seyircisiyle buluşuyor.
ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 28. BÖLÜM CANLI İZLE!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir'in kadim dostu Kurban'la ilgili ihanet şüpheleri artar ve bu hususta önlemini alır. Tatavlalı, Cezayir'den kurtulduğunu düşünürken peşine Kayıkçı takılır. Kayıkçı, Tatavlalı'nın güvendiği adamlarından birini kendi tarafına çekerek Tatavlalı'nın ölümünü planlar.
Düşmanların hamleleriyle zehirlenen Firuze, hem kendi hayatı hem de bebeğinin hayatı için mücadele verir. Cezayir, Firuze'nin yaşam mücadelesi sırasında yanında bulunur.
Cezayir, Leyla'ya Bekir'in ölümüyle ilgili kendi duygularını anlatabilmek için Gülendam'ın evinde büyük bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikten sonra Cezayir'e başka bir açıdan bakmaya başlayan Leyla'nın kırgınlığı hafifler.
Leyla, Cezayir'e fazla yüklendiğini anlayınca Cezayir'le konuşmak için mekanına gider fakat Cezayir'i yerinde bulamaz.
Kayıkçı'nın hain saldırısıyla canını kurtarmaya çalışan Tatavlalı, Orhan'dan yardım istemek zorunda kalır.
Orhan, Tatavlalı'nın umduğu çareyi bulabilmesi için Tatavlalı'yı Kurban'ın evine götürür.
Cezayir, Kurban'ın evine yolu düşen Tatavlalı'nın haberini alır. Bu sayede Cezayir ezeli düşmanı Tatavlalı'yla yüz yüze hesaplaşma fırsatı bulur.
Leyla, Cezayir'i affedebilecek mi? Cezayir'in Kurban'la ilgili şüpheleri yerini bulacak mı? Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan Tatavlalı kurtulabilecek mi?
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- BEN BU CİHANA SIĞMAZAM yeni bölüm izle! 25 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam ATV canlı, kesintisiz, full 28. bölüm, HD seyret!
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