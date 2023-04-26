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Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Çeyrek altının sahibi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023
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Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Çeyrek altının sahibi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?" sorusu programın takipçileri tarafında sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor.İzleyiciler, günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismi merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 26 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu

"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor.İzleyiciler günün sonunda çeyrek altını kazanan ismin kim olacağını merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 26 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu...

26 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

25 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Her hafta 5 çeyrek altın ve 7 bilezik veren Gelinim Mutfakta altın yağmuruna devam ediyor. Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Abant kebabının en çok sevildiği ve en yüksek puanı alarak çeyrek altının da sahibi olan yarışmacı Merve Adalı oldu.

PUAN DURUMU

MERVE ADALI- 18

TUĞBA- 10

MERVE TEKİN- 11

MİYASE- 12

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