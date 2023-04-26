Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Çeyrek altının sahibi...

25 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Her hafta 5 çeyrek altın ve 7 bilezik veren Gelinim Mutfakta altın yağmuruna devam ediyor. Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Abant kebabının en çok sevildiği ve en yüksek puanı alarak çeyrek altının da sahibi olan yarışmacı Merve Adalı oldu.