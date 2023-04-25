Seyran'a evlilik şoku! Yalı Çapkını 30.bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?
"Yalı Çapkını Seyran evlenecek mi?" sorusu araştırılmaya başladı. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını bu hafta da izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Olaylı bir bölümle ekranlara gelen dizinin gelecek bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yalı Çapkını 30.bölüm fragmanı çıktı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı...
" Yalı Çapkını 30.bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Dizinin bu haftaki bölümünü izleyenler, gelecek hafta yaşanacak olayları merak ediyor. Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı her hafta olduğu gibi bu hafta da araştırılmaya başladı. Peki, Seyran evlenecek mi, kiminle?
YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?
Son bölümün hemen ardından Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar
YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider.
Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde alır.
Öte yandan Zerrin Kazım'la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur.
Saffet, Suna'yla evleneceği için çok mutludur ve Suna'yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.
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