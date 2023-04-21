Ateş Kuşları ATV yeni bölüm izle! 21 Nisan Ateş Kuşları 13.bölüm canlı kesintisiz full izle!

ATEŞ KUŞLARI 13. BÖLÜM KONUSU

SABİT'İN KAMYONUN ÖNÜNE ATLAMASI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Sabit'in Gülayşe'yi kaybetmenin acısıyla kendini bir kamyonun önüne atması her şeyi değiştirir. Ateş Kuşları'nın büyük öfkesi, Hacer'in hem onları hem de geçmişi anlamak için bir adım atmasına sebep olur.