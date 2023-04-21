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Ateş Kuşları ATV yeni bölüm izle! 21 Nisan Ateş Kuşları 13.bölüm canlı kesintisiz full izle!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023
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Ateş Kuşları ATV yeni bölüm izle! 21 Nisan Ateş Kuşları 13.bölüm canlı kesintisiz full izle!

Ateş Kuşları yeni bölüm izleme ekranı izleyiciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 13. bölümü ile ekranlara geliyor. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 13. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte, Ateş Kuşları yeni bölüm izleme ekranı!.

Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran duygu yüklü dizisi Ateş Kuşları, 13. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 13. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ateş Kuşları'nın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, yeni bölüm için araştırmalarına başladı. İşte, 21 Nisan Ateş Kuşları son bölüm canlı izle!

ATEŞ KUŞLARI 13 .BÖLÜM CANLI İZLE

Ateş Kuşları 13.bölümü izlemek için tıklayınız.

ATEŞ KUŞLARI 13. BÖLÜM KONUSU

SABİT'İN KAMYONUN ÖNÜNE ATLAMASI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Sabit'in Gülayşe'yi kaybetmenin acısıyla kendini bir kamyonun önüne atması her şeyi değiştirir. Ateş Kuşları'nın büyük öfkesi, Hacer'in hem onları hem de geçmişi anlamak için bir adım atmasına sebep olur.

ÇATAL, BABASI OLDUĞUNU BARBAROS'A SÖYLEYECEK Mİ?

Barbaros'un Menderes'i keşfetmesiyle panikleyen Çatal, Barbaros'a oğlu olduğunu söylemeyi kafasına koyar.

GÜLAYŞE, BARBAROS'UN POLİS OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR!

Gülayşe'nin zamansız aşk ilanıyla sarsılan Barbaros, Gülayşe'ye yalan söylemeye devam etmeye dayanamaz ve ona gerçekleri anlatmaya başlar. İlk adım, polis olduğunu söylemektir.

SABİT HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRECEK

Geçmişte Köksüzler, şimdi Ateş Kuşları hem hüzünle hem sevinçle yoğrulmuş bir bayramı yaşarken, Sabit hepsini şaşkına çevirir.

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