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Büyük Aile Çiftliği hangi ülkede, nerede? (Our Yorkshire Farm) Büyük Aile Çiftliğindeki Amanda kimdir, kaç yaşında, boşandı mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
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Büyük Aile Çiftliği hangi ülkede, nerede? Our Yorkshire Farm Büyük Aile Çiftliğindeki Amanda kimdir, kaç yaşında, boşandı mı?

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan "Büyük Aile Çiftliği nerede, hangi ülkede?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İngilizce adı "Our Yorkshire Farm" olan Büyük Aile Çiftliği adlı belgesel kuşağı ilgi çekerken detayalrı da merak ediliyor. Peki Büyük Aile Çiftliği hangi ülkede, nerede? Büyük Aile Çiftliğindeki Amanda kimdir, kaç yaşında, boşandı mı?

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan "Büyük Aile Çiftliği nerede, hangi ülkede?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İngilizce adı "Our Yorkshire Farm" olan Büyük Aile Çiftliği adlı belgesel kuşağı ilgi çekerken detayalrı da merak ediliyor. Peki Büyük Aile Çiftliği hangi ülkede, nerede? Büyük Aile Çiftliğindeki Amanda kimdir, kaç yaşında, boşandı mı?

BÜYÜK AİLE ÇİFTLİĞİ HANGİ ÜLKEDE?

İngilizce adı "Our Yorkshire Farm" olan Büyük Aile Çiftliği adlı belgesel kuşağı, İngiltere'de çekildi. 2000 dönümlük kırsal arazide yaşayan ailenin 9 çocuğu vardır.

North Yorkshire, Birleşik Krallık'ın İngiltere ülkesinin Yorkshire ve Humber bölgesinde iki seviyeli bir metropoliten olmayan kontluk ve yine o bölgede ve kısmen Kuzey Doğu İngiltere bölgesinde bulunan tek seviyeli metropoliten olmayan yerel bölge/boroughlar için bir "törensel kontluk"'dur.

KONUSU NE?

TRT Belgesel kanalında yayınlanan programda; ıssız bir dağın başına kurulu çiftlikte bir adam, karısı ve 9 çocuğu koyun besiciliği yapıyor.

AMANDA OWEN KİMDİR?

İngiliz Amanda Owen'ın mankenlikten çobanlığa uzanan hayatı bir Hollywood filmine konu oluyor. Mankenlik yaparken bir çiftçiye âşık olan Owen, hayvanlarla insanlar arasındaki bağı anlatan kitaplarıyla tanınan James Herriot'tan etkilenerek hayatını değiştirdi. Mankenliği bırakan Owen, evlenerek Yorkshire Dales'te 810 hektarlık bir alanda çiftçilik yapmaya başladı. Ardından bin kadar koyuna çobanlık yapmaya başlayan eski manken, sekiz çocuk doğurdu.

BÜYÜK AİLE ÇİFTLİĞİ AMANDA BOŞANDI MI?

Amanda ve Clive Owen evliliklerini sonlandırma kararı alarak boşandılar.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Clive ve ben, ayrılmak gibi zor bir karar verdiğimizi teyit etmekten dolayı üzgünüz. Bu kolay olmadı, ancak ikimiz de bunun ailemizin geleceği için doğru seçim olduğuna inanıyoruz. Artık bir çift olarak, bir numaralı önceliğimiz olan çocuklarımızın mutluluğu ve esenliği ile birlikte çiftlikte ve ortak ebeveyn olarak çalışmaya devam ediyoruz."

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