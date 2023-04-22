Büyük Aile Çiftliği hangi ülkede, nerede? (Our Yorkshire Farm) Büyük Aile Çiftliğindeki Amanda kimdir, kaç yaşında, boşandı mı?

BÜYÜK AİLE ÇİFTLİĞİ AMANDA BOŞANDI MI?

Amanda ve Clive Owen evliliklerini sonlandırma kararı alarak boşandılar.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Clive ve ben, ayrılmak gibi zor bir karar verdiğimizi teyit etmekten dolayı üzgünüz. Bu kolay olmadı, ancak ikimiz de bunun ailemizin geleceği için doğru seçim olduğuna inanıyoruz. Artık bir çift olarak, bir numaralı önceliğimiz olan çocuklarımızın mutluluğu ve esenliği ile birlikte çiftlikte ve ortak ebeveyn olarak çalışmaya devam ediyoruz."