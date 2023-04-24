Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı bu hafta yayınlanacak mı? 62.BÖLÜM FRAGMANI!

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı için heyecan dorukta. 23 Nisan Pazar günü ekranlara gelmeyen dizinin bu hafta yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak edildi. Dizinin takipçileri, "Yargı yeni bölüm ne zaman, 62.bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularını gündeme getirdi. İşte Yargı yeni bölüm hakkında merak edilenler...