Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı bu hafta yayınlanacak mı? 62.BÖLÜM FRAGMANI!
"Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dizinin son bölümünü kaçırmak istemeyenler, yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. İzleyiciler, Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı, 62.bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Yargı 62.bölüm tarihi...
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı için heyecan dorukta. 23 Nisan Pazar günü ekranlara gelmeyen dizinin bu hafta yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak edildi. Dizinin takipçileri, "Yargı yeni bölüm ne zaman, 62.bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularını gündeme getirdi. İşte Yargı yeni bölüm hakkında merak edilenler...
YARGI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Yargı dizisinin yeni bölümü, Ramazan Bayramı'nın son günü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle 23 Nisan Pazar günü yayınlanmadı.
Dizinin yeni bölümünün 30 Nisan Pazar günü yayınlanması beklenirken 23 Nisan'da Kanal D'nin yayın akışında, saat 20.00'de Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programının tekrar bölümü yer alıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI 23 NİSAN
06:15 Asi
08:15 Konuştukçca
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Kraliçe
16:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:45 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
01:15 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)
03:00 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken
YARGI 62.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yargı 62.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki haftalarda ekranlara gelmesi bekleniyor.
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