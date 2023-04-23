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Fizikte hangisi, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Fizikte hangisi, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Fizikte hangisi, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"Fizikte hangisi, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 23 Nisan Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Fizikte hangisi, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?" sorusunun cevabı...

SORU: Fizikte hangisi, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?
A:Kuantum fiziği,
B:Merkezkaç kuvveti,
C:Elektromanyetizma,
D:Sevgi

CEVAP:C

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