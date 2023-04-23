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22 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023
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22 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

22 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 22 Nisan Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

22 Nisan Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 22 Nisan Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 22 Nisan Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...

22 NİSAN CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reytingleri henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

21 NİSAN CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

21 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti, 3.sırada Atv'de yayınlanan "Ateş Kuşları" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yalı Çapkını", 2.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.

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