"TDK'nın kısaltmalar kurallarına göre, "bir gram"ın kısaltmasının doğru yazılışı hangisidir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki 23 Nisan 2023 tarihinde "TDK'nın kısaltmalar kurallarına göre, "bir gram"ın kısaltmasının doğru yazılışı hangisidir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?