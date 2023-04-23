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TDK'nın kısaltmalar kurallarına göre, "bir gram"ın kısaltmasının doğru yazılışı hangisidir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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TDK’nın kısaltmalar kurallarına göre, bir gramın kısaltmasının doğru yazılışı hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 23 Nisan Pazar günü sorulan "TDK'nın kısaltmalar kurallarına göre, "bir gram"ın kısaltmasının doğru yazılışı hangisidir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"TDK'nın kısaltmalar kurallarına göre, "bir gram"ın kısaltmasının doğru yazılışı hangisidir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki 23 Nisan 2023 tarihinde "TDK'nın kısaltmalar kurallarına göre, "bir gram"ın kısaltmasının doğru yazılışı hangisidir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:TDK'nın kısaltmalar kurallarına göre, "bir gram"ın kısaltmasının doğru yazılışı hangisidir?

A: 1 g

B: 1 gr

C: 1 gm

D: 1grm

CEVAP: A

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