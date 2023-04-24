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23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu?

23 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 23 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

23 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 23 Nisan Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 23 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...

23 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reytingleri heüz açıklanmadı. Birazdan haberimizde yer alacaktır.

22 NİSAN CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Nisan 2023 Cumartesi günü reyting sonuçları listesine göre; Total'de 1. sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan Gönül Dağı yer aldı.

2. sırada Gönül Dağı dizisinin özeti, 3. sırada ise ATV'de yayınlanan Kardeşlerim bulunuyor.

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