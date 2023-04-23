"Anadolu'nun birçok yöresinde özellikle Karadeniz'de "haçen" kelimesi ne anlamlarda kullanılır?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 23 Nisan Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Anadolu'nun birçok yöresinde özellikle Karadeniz'de "haçen" kelimesi ne anlamlarda kullanılır?" sorusunun cevabı...