Anadolu'nun birçok yöresinde özellikle Karadeniz'de "haçen" kelimesi ne anlamlarda kullanılır?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Anadolu'nun birçok yöresinde özellikle Karadeniz'de "haçen" kelimesi ne anlamlarda kullanılır?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.
"Anadolu'nun birçok yöresinde özellikle Karadeniz'de "haçen" kelimesi ne anlamlarda kullanılır?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 23 Nisan Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Anadolu'nun birçok yöresinde özellikle Karadeniz'de "haçen" kelimesi ne anlamlarda kullanılır?" sorusunun cevabı...
SORU:Anadolu'nun birçok yöresinde özellikle Karadeniz'de "haçen" kelimesi ne anlamlarda kullanılır?
A:Kim, kiminle
B: Neden, niçin
C:Ne zaman, ne çabuk
D:Nerede, nasıl
CEVAP:C
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