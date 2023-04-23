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Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü hangi ayın üçüncü günüdür?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü hangi ayın üçüncü günüdür?

“Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü hangi ayın üçüncü günüdür?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 23 Nisan Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü hangi ayın üçüncü günüdür?" sorusunun cevabı...

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü hangi ayın üçüncü günüdür?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

SORU:Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü hangi ayın üçüncü günüdür?
A:Şevval
B:Şaban
C:Recep
D:Ramazan

CEVAP:A

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