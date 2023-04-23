ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 23 Nisan Pazar günü sorulan "Hangi ülkenin adı iki deniz adı anlamına gelir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...