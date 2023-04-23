Hangi ülkenin adı iki deniz adı anlamına gelir?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
"Hangi ülkenin adı iki deniz adı anlamına gelir?” sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki 23 Nisan 2023 tarihinde "Hangi ülkenin adı iki deniz adı anlamına gelir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 23 Nisan Pazar günü sorulan "Hangi ülkenin adı iki deniz adı anlamına gelir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...
SORU:Hangi ülkenin adı iki deniz adı anlamına gelir?
A:Panama
B:Bahreyn
C:Umman
D:Tayland
CEVAP:B
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