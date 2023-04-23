23 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?

23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
ABONE OL
23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk oturumuna ... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi’ni açıyorum sözleriyle başkanlık eden kimdir?

23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 23 Nisan Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?" sorusunun cevabı...

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

SORU:23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?

A:Ankara mebusu Mustafa Kemal Paşa

B:Edirne Mebusu Kazım Karabekir

C:Sinop Mebusu Şerif Bey

D:İstanbul Mebusu Adnan Bey

CEVAP:C

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA