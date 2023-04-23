ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.