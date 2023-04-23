23 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
ABONE OL
Dünyanın en yüksek dağı olan Everest’e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 23 Nisan Pazar günü sorulan "Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki 23 Nisan 2023 tarihinde "Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?

A:Everest'in zirvesine tırmanan ilk kişi

B: Everest'e tırmanırken ölen ilk kişidir?

C:Everest Dağı'na paraşütle inen ilk kişi.

D:Everest Dağı'nı hiç görmemiştir.

CEVAP: D

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA