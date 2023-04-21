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Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI izle! 21 Nisan Yalı Çapkını 29. bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023
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Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI izle! 21 Nisan Yalı Çapkını 29. bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!

Yalı Çapkını 29. bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, canlı dizi izleme ekranını sorguluyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin 29. bölümünde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor. İşte, Yalı Çapkını 29.bölüm canlı izleme ekranı!

Yalı Çapkını yeni bölümü izlemek için detaylar, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin 29. bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizi her hafta izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. İşte, Yalı Çapkını 29. bölüm canlı kesintisiz izleme ekranı!

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM İZLE

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 29 Nisan Cuma akşamı 29. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM KONUSU

Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider. Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir.Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde alır. Öte yandan Zerrin Kazım'la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder.

Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur. Saffet, Suna'yla evleneceği için çok mutludur ve Suna'yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.

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