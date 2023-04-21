Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? STAR TV 21 Nisan yayın akışı
"Yalı Çapkını bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. STAR TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin 29.bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu?
"Yalı Çapkını bugün var mı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? sorgulamaları yapıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizi bu akşam 29. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki, Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını yeni bölüm bayramda yayınlanacak mı? İşte, cevabı...
STAR TV YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?
Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni ve bayram özel 29. bölümüyle ekrana gelecek.
YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider.
Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde alır.
Öte yandan Zerrin Kazım'la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur.
Saffet, Suna'yla evleneceği için çok mutludur ve Suna'yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.
21 NİSAN 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Çöp Adam
02:45 Ömer
05:30 Söz
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