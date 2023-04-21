Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? STAR TV 21 Nisan yayın akışı

Öte yandan Zerrin Kazım'la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur.

Saffet, Suna'yla evleneceği için çok mutludur ve Suna'yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.