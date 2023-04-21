Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 21 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 21 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu
"Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 21 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu
21 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Haftanın son gününde çeyrek altını kazanan gelin Hatice oldu. Hatice'nin sağlık durumundan dolayı stüdyoda duygusal anlar yaşandı.
Haftanın birincisi olarak tam 7 altın bileziği kazanan gelin 85 puanla Hatice oldu.
KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bugün heyecan devam ediyor. Hatice stüdyoda talihsiz bir kaza geçirdiği için yarışmada bugün tadım, yorum, puanlamada yer alamadı. Şok eden vedada elenen isim fenomen yarışmacılardan Miyase oldu. Miyase'nin ayrılığı stüdyoda şaşkınlık yarattı.
PUAN DURUMU
HATİCE- 85
MERVE ADALI- 61
MERVE TEKİN- 60
MİYASE- 57
GELİNİM MUTFAKTA 20 NİSAN KİM BİRİNCİ OLDU?
Saat 13:00'de başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanını alanyarışmacı çeyrek altının sahibi olurken, haftanın birincisi 7 altın bileziğin sahibi oluyor. 20 Nisan Gelinim Mutafkta günün birincisi Miyase oldu.
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