Al Sancak yeni bölüm ne zaman? TRT1 Al Sancak dizisi bitti mi, bayramda yayınlanacak mı?

"Al Sancak dizisi bitti mi, bayramda yayınlanacak mı?" izleyiciler tarafından sorgulanıyor. TRT1 ekranlarını ilgiyle izlenen dizisi Al Sancak hakkında tarih araştırmaları başladı. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler, Al Sancak ne zaman başlayacak? TRT1 Al Sancak dizisi bitti mi, bayramda yayınlanacak mı? sorularını gündeme taşıdı. İşte, dizi hakkında tüm ayrıntılar haberimizde...