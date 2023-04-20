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Al Sancak yeni bölüm ne zaman? TRT1 Al Sancak dizisi bitti mi, bayramda yayınlanacak mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023
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Al Sancak yeni bölüm ne zaman? TRT1 Al Sancak dizisi bitti mi, bayramda yayınlanacak mı?

"Al Sancak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu arama motorlarında araştırılmaya devame diyor. Konusuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Al Sancak timinin konu edindiği dizinin bayramda yayınlanıp,yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, TRT1 Al Sancak dizisi bitti mi, bayramda yayınlanacak mı? Yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

"Al Sancak dizisi bitti mi, bayramda yayınlanacak mı?" izleyiciler tarafından sorgulanıyor. TRT1 ekranlarını ilgiyle izlenen dizisi Al Sancak hakkında tarih araştırmaları başladı. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler, Al Sancak ne zaman başlayacak? TRT1 Al Sancak dizisi bitti mi, bayramda yayınlanacak mı? sorularını gündeme taşıdı. İşte, dizi hakkında tüm ayrıntılar haberimizde...

AL SANCAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizi bayram nedeniyle bu hafta ekranlarda olmayacak.

Yönetmenliğini Günay Günaydın'ın, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın ve senaristliğini ise Mehmet Arı, Atilla Engin ve Selman Kılıçaslan'ın üstlendiği Al Sancak 12.bölümüyle 27 Nisan tarihinde saat 20:00'da dizi severlerin karşısına geçecek.

AL SANCAK DİZİSİ HANGİ GÜN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

"Al Sancak" dizisi perşembe günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

Dizinin yerine bu hafta ,'Tay' isimli sinema filmi yapımının izleyici kitlesiyle buluşacağı ve hemen arkasından ise 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' adlı beyaz perde projesinin yayına gireceği görülüyor.

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