Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 20 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
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"Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 20 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu
"Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 20 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA 20 NİSAN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta günün birincisi birazdan açıklanacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 19 NİSAN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan Hatice oldu.
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D'de saat 13:00'da yayınlanıyor.
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