Survivor Kardelen kimdir, elendi mi, yarışmaya devam edecek mi? Acun Ilıcalı son durumu açıkladı!

Kardelen Survivor tanıtım videosunda şu sözlerle iddasını ortaya koydu:

"Hayat istediklerine göre değil, inandıklarına göre şekillenir. Çocukluğumdan bu yana hep büyük hayaller kurdum ve onlara ulaşmak için çok çalıştım. Her zaman emeklerimin karşılığını bir gün alacağıma inandım. Başarı bir yolculuk, bu yolda düşmek de var kalkmak da. İstediğiniz her neyse savaşmaktan vazgeçmeyin.