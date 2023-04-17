Survivor Kardelen kimdir, elendi mi, yarışmaya devam edecek mi? Acun Ilıcalı son durumu açıkladı!
"Survivor Kardelen elendi mi, sağlık durumu nasıl?" sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanıyor. TV8 ekranlarını ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da talihsiz bir kaza yaşayan Kardelen'in son durumu hakkında Acun Ilıcalı son dakika açıklama yaptı. Peki, Survivor Kardelen elendi mi? İşte, parkur oyunu sırasında dizinden yararlanan Kardelen’in sağlık durumu...
"Survivor Kardelen kimdir, elendi mi?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Survivor 2023'te mücadele eden yarışmacılar arasında yer alan Kardelen talihsiz bir kaza yaşamıştı.Dizinden yararlanan Kardelen'in sağlık durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği merak edilirken konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan beklenen açıklama geldi. Peki, Survivor Kardelen elendi mi? İşte yarışmacının son durumu...
SURVİVOR KARDELEN ELENDİ Mİ?
Survivor'da mücadele eden yarışmacı Kardelen Kalender yarışmanın 53. bölümde büyük bir sakatlık geçirmişti. Dizinin döndüğünü belirterek oyuna devam edemeyen Kardelen ile ilgili merak edilen açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı, Kardelen'in yarışmadan elendiğini ve devam edemeyeceğini açıkladı.
SURVİVOR KARDELEN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
Kardelen Kalender pilates ve fitness antrenörüdür. Uzmanlığını da bu yönde yapan Survivor Kardelen Kalender 2023 Survivor'da Gönüllüler takımında yer alıyor.
Kardelen Survivor tanıtım videosunda şu sözlerle iddasını ortaya koydu:
"Hayat istediklerine göre değil, inandıklarına göre şekillenir. Çocukluğumdan bu yana hep büyük hayaller kurdum ve onlara ulaşmak için çok çalıştım. Her zaman emeklerimin karşılığını bir gün alacağıma inandım. Başarı bir yolculuk, bu yolda düşmek de var kalkmak da. İstediğiniz her neyse savaşmaktan vazgeçmeyin.
Verdiğin sessiz savaşlar için, Kendi elinden tutup kendini kaldırdığın için, Kalbinle yaptıkların için, Başkalarının çizdiği sınırlarda yürümeyip, kendi hikayenin kahramanı olduğun için, Kendine sımsıkı sarılıp yoluna devam ettiğin için; GURUR DUY! Bekle beni #survivor "ZOR ŞARTLAR GÜÇLÜ İNSANLAR YETİŞTİRİR" gücüme güç katmaya geliyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ömer dizisi yeni bölüm canlı izle! Star TV Ömer dizisi 13.bölüm hangi kanalda?
- DGS 2023 ne zaman? 2023 DGS başvuru tarihi ne zaman, hangi ayda yapılacak? ÖSYM sözel, sayısal oturum...
- Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
- Tesbih namazı ne zaman kılınır? Tesbih namazı fazileti nedir, evde kılınır mı, nasıl niyet edilir?
- İŞKUR son dakika duyurdu! Öğrenciye 245 TL cep harçlığı! Başvuranlara ise 359 TL veriliyor! 15 yaşından büyük herkes faydalanacak!
- Asgari ücret bayram ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
- AÖF 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Temizlik, güvenlik görevlisi...
- TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...
- 1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?
- Emeklilikte kadın - erkek yaş tablosu netleşti! Detaylar belli oldu, EYT'yi ıskalayana 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 3600 gün formülü...
- Kadir Gecesi hangi zikirler, tesbihler çekilir? Diyanet 2023 Kadir gecesi okunacak dualar, tesbih namazı...