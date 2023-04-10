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9 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu? 📺 Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Yargı...

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Giriş Tarihi: 10.04.2023
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9 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu? 📺 Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Yargı...

9 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 9 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

9 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor.9 Nisan Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 9 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...

9 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Nisan 2023 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

8 NİSAN 2023 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

8 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

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