8 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
8 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 8 Nisan Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
8 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 8 Nisan Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 8 Nisan Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi....
7 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
7 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada ATV'de ekrana gelen "Ateş Kuşları" yer aldı.
8 NİSAN 2023 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI
8 Nisan 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!
- YDS 2023 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YDS puan hesaplama nasıl yapılır?
- Kardeşlerim yeni bölüm İZLE | 85. bölüm Kardeşlerim BÖLÜM ÖZETİ
- Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11'LER!
- Tarım Kredi'den BAYRAM TADINDA İNDİRİM! Çayınızı, çikolatanızı uygun fiyatlı alın! 7-23 Nisan FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER! Bakmayan pişman olur!
- AÖF online sınav giriş ekranı | 2023 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sınav Takvimi
- Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Son dakika: Ödeme takvimi | Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?
- Primi eksik olana emeklilik ROTASI OLUŞTURULDU! SGK'dan Bağ-Kur'luya şartsız toplu ödeme! 2008 öncesi SSK'lıya...
- Süleyman Çakır kimdir, ne zaman öldü? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kaçıncı bölümde nasıl öldü?
- M3 Başakşehir-Kayaşehir METRO DURAKLARI | Başakşehir metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak?
- Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...