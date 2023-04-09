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8 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2023
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8 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

8 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 8 Nisan Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

8 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 8 Nisan Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 8 Nisan Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi....

7 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

7 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada ATV'de ekrana gelen "Ateş Kuşları" yer aldı.

8 NİSAN 2023 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

8 Nisan 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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