14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri 13 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?

13 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023
ABONE OL
13 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?

13 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 13 Nisan Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 13 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi....

13 Nisan reyting sonuçları! Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 13 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

13 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

12 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada "Atv Ana Haber", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada Fox TV'de yayınlanan "Adım Farah" yer aldı.

Kanal D'de yayınlanan "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" Total'de 13., AB'de ise 5. sırada yer alırken, Star TV'de ekrana gelen "Beşiktaş-Atletico Madrid Dostluk Karşılaşması" Total'de 10., AB'de 13. sırada yer aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA