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15 Nisan Cumartesi Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2023
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15 Nisan Cumartesi Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu?

15 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 15 Nisan Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 15 Nisan Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi....

15 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 15 Nisan Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting birincisi...

15 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları birazdan haberimizde yer alacaktır.

14 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Nisan Cuma dünün Total reyting sonuçları açıklandı.

1- Yalı ÇApkını

2- Ateş Kuşları

3- Yalı Çapkını (Özert)

4- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

5- ATV Ana Haber

6- Esra Erol'da

7- Ateş Kuşları

8- Müge Anlı ile Tatlı Sert

9- Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

10 - Kızılcık Şerbeti (Özet)

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