AL SANCAK 11. bölüm izle! 13 Nisan TRT 1 Al Sancak son bölüm kesintisiz full izle!

AL SANCAK KONUSU NE?

Al Sancak dizisi bir asker dizisidir.

"Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…