13 Nisan 2023, Perşembe
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AL SANCAK 11. bölüm izle! 13 Nisan TRT 1 Al Sancak son bölüm kesintisiz full izle!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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AL SANCAK 11. bölüm izle! 13 Nisan TRT 1 Al Sancak son bölüm kesintisiz full izle!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak, 11. bölümüyle 13 Nisan Perşembe günü izleyicisinin karşısına çıktı. Konusuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Al Sancak timinin konu edindiği dizi hakkında arama motorlarında Al Sancak 11. bölüm izle, Al sancak son bölüm izle sorgulamaları yapılıyor. İşte Al Sancak 11. bölüm izleme ekranı!

Al Sancak yeni bölüm full hd kesintisiz izle! TRT 1 ekranlarının heyecanla izleyenen dizisi Al Sancak bugün yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Al Sancak'ın yeni bölümünü izlemek isteyenler araştırmalarına başladı. Peki, Al Sancak yeni bölüm nereden izlenir? İşte Al Sancak 11. bölüm izleme ekranı!

AL SANCAK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

Dizinim 11.yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız!

AL SANCAK YENİ BÖLÜM İZLE!

AL SANCAK OYUNCULARI

Uğur Güneş

Gülsüm Ali İlhan

Esra Bilgiç

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Emre Dinler

AL SANCAK KONUSU NE?

Al Sancak dizisi bir asker dizisidir.

"Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…

Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var."

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