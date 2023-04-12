Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 12 NİSAN PUAN DURUMU!
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Kanal D'de hafta içi her gün ekranlara gelen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birinci olan gelini çeyrek altın sahibi oluyor. Günün sonunda ise durumu durumu belli oluyor. Peki, 12 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte günün puan durumu ve birincisi...
"Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 12 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu!
10 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Özlem oldu.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 11 NİSAN
Gelinim Mutfakta'da bugün süper köfte tarifi hazırlayan yarışmacılar en yüksek puanı almak için mücadele etti. Tadım , puan, yorumlamanın ardından Nursel Ergin, altını kazanan yarışmacıyı açıkladı. GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ Merve Tekin oldu ve çeyrek altını kazandı.
PUAN DURUMU
MERVE TEKİN- 19
HATİCE- 16
MERVE ADALI- 13
OLENA- 9
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