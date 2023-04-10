Acun Ilıcalı hangi yarışmacıyı gönderdi? Survivor'da kim elendi, diskalifiye oldu? 'Meşaleni almadan gidebilirsin'
Survivor 2023 sezonunda diskalifiye şoku yaşandı. "Acun Ilıcalı kimi kovdu?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.Zorlu oyunu kaybeden ünlüler takımından bir isim, eleme potasına girdi. Yeni bölüm fragmanında ise Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıya sert sözler söyleyerek yarışmadan göndermesi Survivor'da kim diskalifiye olacak sorusunu akıllara getirdi. Peki, Survivor'da dün kim elendi?
"Survivor'da Acun Ilıcalı kimi kovdu?" sorusu dün yayınlanan bölümün ardından sorgulanmaya başladı. 9 Nisan yayınlanan bölümde ele konseyi yaşandı. Ertesi gün yayınlanan fragman ise ortalığı karıştırdı. Fragmanda ise Acun Ilıcalı'nın çok sert sözlerle eleştirdiği yarışmacıyı diskalifiye ettiği görülüyor. Elenen ismin kim olduğu açıklanmazken, hangi yarışmacının diskalifiye olacağı merak konusu oluyor. Peki Survivor'da kim elendi, adaya veda etti? İşte haberin detayları...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da Merve Yıldırım diskalifiye edildi.
Acun Ilıcalı'nın yarışmadan gönderdiği ismin kim olduğu ise bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.
ACUN ILICALI'DAN SERT SÖZLER!
Survivor'un yeni bölüm fragmanında konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıya şu sözleri söyledi:
"Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin.
Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım. Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin"
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