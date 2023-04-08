Kardeşlerim yeni bölüm İZLE | 85. bölüm Kardeşlerim BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşlerim 85. bölüm canlı izle araştırmaları hız kazandı. Yeni bölümde neler olacağı dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. 85. bölümde Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflemektedir. Şengül'ün Ayla'ya karşı yaptığı bilinçsiz hamle, hiç umulmadık bir sonuç doğurur. Peki Kardeşlerim nereden, nasıl izlenir?

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisi her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alıyor.