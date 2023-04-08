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YALI ÇAPKINI yeni bölüm fragmanı | 28. bölüm Yalı Çapkını fragmanı yayımlandı mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2023 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023
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YALI ÇAPKINI yeni bölüm fragmanı | 28. bölüm Yalı Çapkını fragmanı yayımlandı mı?

Yalı Çapkını dizisi 28. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin detayları merak ediliyor. Ferit'in elini havada yakalayan Seyran evi terk etti. Kazım Ağa'ya yani babaocağına dönen Seyran hoş karşılanmadı. Peki Yalı Çapkını yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını 28 bölüm fragman detayı...

Yalı Çapkını dizisi 28. bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yerini aldı. Son bölümde Ferit ve Seyran arasındaki ipler iyice gerilmişti. Evi terk eden Seyran geri dönecek mi merak konusu olurken Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Dizinin sevenleri tarafından arama motorlarında "Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?" aratılmaları hız kazandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

YALI ÇAPKINI 28 BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını yeni bölüm fragman sorgulanmaya başladı. Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı geldiğinde haberimize eklenecektir.

27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit'in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım'ın evinde alır.

Halis Ağa, Seyran'ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir.

İfakat ise bu gelişmeden memnundur.

Ferit, Suna'yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin'den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır.

İfakat'ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran'ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder.

Saffet Suna'yla evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar.

Kazım Ağa'nın Zerrin'le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.

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